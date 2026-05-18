Bern - Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz haben im April dem geopolitisch bedingten konjunkturellen Gegenwind getrotzt. Das Wachstum lässt allerdings nach. Konkret lagen die Schweizer Konsumausgaben im März gemäss dem am Montag veröffentlichten Postfinance-Konsumindikator 0,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Zum Jahresstart hatten sich die Konsumentinnen und Konsumenten zurückgehalten, während das Wachstum im März überraschend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab