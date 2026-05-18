Heftiger Rückschlag für das US-Biotech-Unternehmen Regeneron: Die Gesellschaft hat in einer entscheidenden Phase-3-Studie mit seiner Krebs-Kombinationstherapie die gesteckten Ziele verfehlt. Im Fokus stand der Vergleich von Fianlimab plus Libtayo mit Mercks Blockbuster Keytruda bei Patienten mit fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs.Untersucht wurde die Kombination als Erstlinienbehandlung bei nicht operierbarem oder bereits metastasiertem Melanom. Dabei testete Regeneron zwei unterschiedliche Dosierungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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