München (ots) -"Mit der neuen "Mein E.ON" App schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden erstmals eine zentrale Anwendung für all ihre Themen rund um Energie - und gestalten die Energiewende für sie damit noch einfacher", erklärt Marc Dönges, Geschäftsführer von E.ON Energie Deutschland und zuständig für den Kundenservice. Das Thema Energie wird damit für E.ON Kundinnen und Kunden erstmals einfach und übersichtlich in einer App erlebbar: Ob Stromvertrag, Rechnungen, Zählerstände oder Einblicke ins vernetzte Zuhause - alles lässt sich zentral verwalten. So können Nutzerinnen und Nutzer etwa die Stromerzeugung ihrer Solaranlage verfolgen, den erreichten Flex-Bonus und Ertrag des eingespeisten Stroms auf einen Blick sehen oder den Ladevorgang des E-Autos kontrollieren. Personalisierte Inhalte und Hinweise, wie etwa Erinnerungen an Abschlagsanpassungen, unterstützen die Kundinnen und Kunden individuell in ihrem Energie-Alltag. Eine schlanke Navigation und modulare Funktionen sorgen dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer ihre Anliegen schnell und unkompliziert erledigen können. "Die "Mein E.ON" App ist ein zentraler Baustein unserer digitalen Kundenstrategie und schafft die Basis für ein durchgängig personalisiertes, vernetztes Kundenerlebnis aus einer Hand", so Dönges."Mein E.ON" App verbindet zwei Anwendungen zu einem KundenerlebnisBisher waren für unterschiedliche Anwendungen zwei separate Apps notwendig: "Mein E.ON" für Strom- und Gasvertrag und "E.ON Home" für Anwendungen rund um das vernetzte Zuhause. Die neue "Mein E.ON" App führt dies nun in einer konsistenten Anwendung zusammen. In den kommenden Monaten wird die App sukzessive für alle Anwendungsfälle im vernetzten Zuhause ausgerollt:- Bestandskundinnen und -kunden mit Strom- oder Gasvertrag nutzen die neue App nach einem Update ihrer bisherigen "Mein E.ON" App automatisch. Eine Neuinstallation ist nicht erforderlich.- Bestandskundinnen und Kunden mit E.ON Home & Drive oder E.ON Home Comfort Vertrag, die ihr Elektro-Auto cloudgesteuert laden, können ab 1. Juni ebenfalls die neue "Mein E.ON" App nutzen. Sie werden hierzu per E-Mail sowie in der "E.ON Home" App informiert.- Alle weiteren bisherigen Nutzerinnen und Nutzer der "E.ON Home" App erhalten in den nächsten Monaten in der bisherigen Anwendung sowie per E-Mail Informationen zum Übergang in die "Mein E.ON" App - individuell zugeschnitten genau dann, wenn ihr genutztes Asset in der neuen App verfügbar ist. Bis dahin bleibt die "E.ON Home" App weiterhin wie gewohnt nutzbar.- Ab Herbst können auch E.ON Home Neukunden das Onboarding direkt in der neuen "Mein E.ON" App starten.Die neue App wird in den kommenden Tagen schrittweise ausgerollt und ist für iOS-Geräte im Apple App Store sowie für Android-Geräte im Google Play Store verfügbar.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Kathrin HansenTel.: +49 89 1254 1339Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6276720