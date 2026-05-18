1Komma5°, Nord/LB und die Deutsche Bank haben sich zu einer Finanzierungsallianz zusammengeschlossen, um die Energiewende auf öffentlichen Gebäuden in Gang zu bringen. Start ist in Niedersachen, wo das Hamburger Start-up im vergangenen November den Zuschlag für die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf 550 Landesgebäuden in der Region Südost erhielt. Die öffentliche Hand hat ein großes Potenzial, auf ihren Gebäuden Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Doch vielerorts hapert es bei Investitions- und Umsetzungsentscheidungen. Dies will eine Kooperation von 1Komma5°, Nord/LB und Deutsche Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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