Die Ergebnisse von Nagarro für das erste Quartal 2026 spiegeln eine robuste operative Entwicklung wider, trotz anhaltender makroökonomischer Herausforderungen und Zurückhaltung bei IT-Ausgaben der Unternehmen. Das Umsatzwachstum in konstanten Währungen blieb mit 6,5% solide, während eine verbesserte Auslastung und operative Disziplin zu höheren Bruttomargen und einer besseren adj. EBITDA-Marge beitrugen. Die berichteten Erträge profitierten von nicht-operativen Rückenwindfaktoren, einschließlich währungsbedingter Gewinne im Zusammenhang mit internen Darlehen sowie Effekten aus aktienbasierten Vergütungen. Die Performance in den Vertikalen war gemischt, mit starkem Momentum in den Bereichen Beratung, Finanzdienstleistungen und Automotive-bezogenen Transformationsprojekten, die durch Schwächen in Technologie und Energie ausgeglichen wurden. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und hob die zunehmende Dynamik in der KI-Transformation und beratungsorientierten Engagements hervor, während sich KI-Initiativen von Pilotprojekten hin zu größeren Implementierungen entwickeln. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unser BUY-Rating sowie das Kursziel von 75,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nagarro-se
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