Die Aurubis-Aktie bewegt sich derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten. Der Hamburger Kupferrecycler profitiert spürbar vom anhaltenden Rohstoffboom. Das bisherige Rekordhoch wurde Mitte Mai bei rund 213 € erreicht. Inzwischen hat der Kurs leicht nachgegeben und notiert am Montag aktuell bei etwa 204 €. Angesichts der starken Kursentwicklung stellt sich die Frage, ob die Aktie inzwischen überhitzt ist. Deutliche Verbesserung im zweiten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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