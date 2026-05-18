In Köln-Ossendorf entsteht nach Unternehmensangaben das größte Mieterstromquartier mit Batteriespeicher in Nordrhein-Westfalen. Green Planet Energy eG und die Wohnungsgenossenschaft Die Ehrenfelder eG installieren auf 55 Gebäuden eine PV-Anlage mit 750 kWp Leistung und 670 kWh Speicherkapazität. Für Projektierer und Stadtwerke zeigt das Vorhaben, wie Mieterstrom im Quartiersmaßstab wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Projekteckdaten: 42 Anlagen, 690.000 kWh JahresertragDie Energiegenossenschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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