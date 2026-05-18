© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOAstraZeneca erhält die US-Zulassung für ein neues Blutdruck-Medikament. Der Konzern setzt auf Milliardenumsätze und neue Wachstumsimpulse.Der Pharmakonzern AstraZeneca hat in den USA grünes Licht für ein neues Medikament gegen Bluthochdruck erhalten. Der Konzern will mit dem Präparat künftig Milliarden umsetzen und seine Abhängigkeit von bisherigen Kassenschlagern verringern. Das Medikament mit dem bisherigen Entwicklungsnamen Baxdrostat wird künftig unter dem Markennamen Baxfendy verkauft, teilte AstraZeneca mit. Die Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für den Konzern. Erst kürzlich verlor das Diabetes-Medikament Farxiga in den USA seinen …Den vollständigen Artikel lesen
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