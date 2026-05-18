Mainhausen (ots) -Die weltweit agierende Schuh- und Sportmarke SKECHERS vereint Showroom und deutschen Geschäftssitz in einem neuen Gebäude auf dem Campus der ANWR GROUP in Mainhausen. Der Einzug ist für Mitte des Jahres 2028 geplant. Mit dieser Entscheidung bekennt sich eines der international stärksten Footwear-Unternehmen klar zum Orderstandort Mainhausen und unterstreicht dessen hohe Relevanz innerhalb der europäischen Schuh- Sport- und Lifestylebranche.Der ANWR-Campus zählt bereits heute zu den bedeutendsten Orderplattformen Europas. Aktuell sind dort über 100 Marken mit permanenten Showrooms vertreten. Darunter zahlreiche weltweit agierende Unternehmen und somit eine Vielzahl der Top-Lieferanten der Schuh-, Sport- und Lifestylebranche.Auf Seiten von SKECHERS wird der Schritt als strategische Investition in Nähe, Effizienz und langfristige Partnerschaft verstanden. "Mainhausen bietet für uns die idealen Voraussetzungen, um unsere europäischen Aktivitäten weiter zu bündeln und näher an unsere Handelspartner heranzurücken," erklärt Christoph Wilkens, Managing Director SKECHERS USA Deutschland GmbH. "Die Präsenz auf dem ANWR-Campus ermöglicht uns einen intensiveren Dialog mit dem Fachhandel und schafft optimale Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wachstum in Europa."Mit der Entscheidung von SKECHERS stärkt die ANWR GROUP ihre Rolle als Plattform für Marken und Handel gleichermaßen. Der geplante Einzug Mitte des Jahres 2028 markiert damit nicht nur einen Meilenstein für den ANWR-Campus in Mainhausen, sondern auch einen weiteren Schritt in der konsequenten Weiterentwicklung des Standortes als europäisches Kompetenzzentrum für Schuhe, Sport und Lifestyle."Mit dem rund 4.500 Quadratmeter großen Neubau setzen wir gemeinsam mit SKECHERS ein starkes Zeichen. Ein weiterer globaler Player entscheidet sich für unseren Standort. Das macht unseren Campus für den europäischen Handel noch relevanter und unterstreicht die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern" so Tobias Eichmeier, Chief Commercial Officer der ANWR GROUP. "Die Entscheidung bestätigt unseren Anspruch, ein zentraler europaweiter Order- und Begegnungsort für Handel und Industrie zu sein. Vor allem unsere Handelspartner profitieren von der noch engeren Verzahnung mit der Marke und den erweiterten Präsentationsmöglichkeiten vor Ort."Pressekontakt:Ullrich Lüke+49 1525 6711030ullrich.lueke@anwr-group.comOriginal-Content von: ANWR GROUP eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123031/6276791