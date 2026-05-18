Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem eher schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag wieder auf das Niveau vom Freitag zurückgekämpft. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.975 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Börse, RWE und Infineon, am Ende Scout24, Heidelberg Materials und Volkswagen.



"Die Anleger nutzen heute Kurse im Dax unter 24.000 Punkten für Schnäppchenkäufe und ziehen den Index nach den Eröffnungsverlusten wieder ins Plus", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Der Markt werde einmal mehr von den wenigen Technologieaktien wie Infineon und SAP gestützt. "Anleger spielen das KI-Thema auch über die Aktien von Siemens Energy und Siemens."



"Im Fokus bleiben zudem klar erkennbar die defensiven Sektoren, und so sind heute auch die Finanz- und Versicherungstitel gefragt", so Lipkow. Vorsicht ließen die Investoren dagegen bei den zyklischen Branchen und speziell den Autoaktien walten.



Insgesamt werde die Stimmung weiterhin von der Skepsis geprägt, ob es tatsächlich zeitnah zu einem Frieden im Iran kommen werde, so der Analyst. "Die gestiegenen Energiepreise drücken weiter über die Inflationsentwicklung auf das Konsumverhalten und schüren so die Ängste vor einer Fortsetzung der wirtschaftlichen Flaute in Deutschland."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1635 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8595 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 110,30 US-Dollar; das waren 99 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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