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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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18.05.26 | 13:38
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Dow Jones News
18.05.2026 12:57 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung

München (pta000/18.05.2026/12:23 UTC+2)

m Zeitraum vom 11. Mai 2026 bis einschließlich 17. Mai 2026 wurden insgesamt Stück 814.870 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben. dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
11.05.2026  XETRA      98.206            174,5631 
       CBOE DXE     54.389            173,9595 
       Aquis Exchange  8.989             173,9437 
       Turquoise Europe 5.219             173,8548 
       Summe      166.803            174,3108 
12.05.2026  XETRA      85.995            172,4267 
       CBOE DXE     54.572            172,2509 
       Aquis Exchange  10.359            172,2932 
       Turquoise Europe 5.403             172,4411 
       Summe      156.329            172,3570 
13.05.2026  XETRA      95.881            175,9321 
       CBOE DXE     49.936            175,8922 
       Aquis Exchange  10.679            175,9401 
       Turquoise Europe 6.006             175,9362 
       Summe      162.502            175,9205 
14.05.2026  XETRA      92.665            180,1922 
       CBOE DXE     51.166            180,4563 
       Aquis Exchange  10.698            180,4451 
       Turquoise Europe 5.917             180,4172 
       Summe      160.446            180,3016 
15.05.2026  XETRA      100.157            169,4895 
       CBOE DXE     51.199            169,3194 
       Aquis Exchange  11.275            169,2991 
       Turquoise Europe 6.159             169,3008 
       Summe      168.790            169,4183

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 17. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 12.431.545 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779099780016 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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