DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b). Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 11. Zwischenmeldung

München (pta000/18.05.2026/12:23 UTC+2)

m Zeitraum vom 11. Mai 2026 bis einschließlich 17. Mai 2026 wurden insgesamt Stück 814.870 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben. dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 11.05.2026 XETRA 98.206 174,5631 CBOE DXE 54.389 173,9595 Aquis Exchange 8.989 173,9437 Turquoise Europe 5.219 173,8548 Summe 166.803 174,3108 12.05.2026 XETRA 85.995 172,4267 CBOE DXE 54.572 172,2509 Aquis Exchange 10.359 172,2932 Turquoise Europe 5.403 172,4411 Summe 156.329 172,3570 13.05.2026 XETRA 95.881 175,9321 CBOE DXE 49.936 175,8922 Aquis Exchange 10.679 175,9401 Turquoise Europe 6.006 175,9362 Summe 162.502 175,9205 14.05.2026 XETRA 92.665 180,1922 CBOE DXE 51.166 180,4563 Aquis Exchange 10.698 180,4451 Turquoise Europe 5.917 180,4172 Summe 160.446 180,3016 15.05.2026 XETRA 100.157 169,4895 CBOE DXE 51.199 169,3194 Aquis Exchange 11.275 169,2991 Turquoise Europe 6.159 169,3008 Summe 168.790 169,4183

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 17. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 12.431.545 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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May 18, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)