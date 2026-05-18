Auf 55 Wohngebäuden entstehen 42 Photovoltaik-Anlagen mit rund 750 Kilowatt Leistung. Ergänzt werden sie mit Batteriespeichern mit 670 Kilowattstunden Gesamtkapazität. Die Investitionssumme liegt bei mehr als 1,28 Millionen Euro. Green Planet Energy will gemeinsam mit der Kölner Wohnungsgenossenschaft Die Ehrenfelder eG eines der größten Projekte für Photovoltaik-Mieterstrom mit Batteriespeichern umsetzen. So sollen in den kommenden Monaten auf 55 Wohngebäuden, die in zehn Gebäuderiegel aufgeteilt sind, insgesamt 42 Photovoltaik-Dachanlagen vom Kölner Installationsbetrieb Heimwatt realisiert werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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