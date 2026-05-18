Leopold Aschenbrenner ist einer der spannendsten neuen Namen in der KI-Investorenlandschaft. Der frühere OpenAI-Mitarbeiter hat mit seinem Milliardenfonds Situational Awareness früh auf Strom, Rechenzentren und KI-Infrastruktur gesetzt. Das neue 13F-Filing zeigt nun: Aschenbrenner bleibt der KI-Story treu - sichert sich bei Nvidia, AMD und Broadcom aber massiv ab.Die in den 13F-Filings ausgewiesenen Assets under Management sind bei Situational Awareness noch einmal extrem gestiegen. Allein gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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