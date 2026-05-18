UniCredit baut den Zugriff auf Commerzbank-Anteile weiter aus. Die italienische Großbank kann sich inzwischen Zugriff auf bis zu 38,9 Prozent an dem Frankfurter DAX-Konzern verschaffen. Während das offizielle Tauschangebot bislang kaum angenommen wird, arbeitet UniCredit-Chef Andrea Orcel damit weiter an seiner strategischen Position.Das Wichtigste kurz und knapp• Das laufende Tauschangebot kommt bislang kaum voran: In der ersten Woche wurde es nur für 0,006 Prozent der Commerzbank-Aktien angenommen.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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