Zürich - Die von der Stimmbevölkerung im Jahr 2023 gutgeheissene Einführung der OECD-Mindeststeuer für Unternehmensgewinne sollte laut einer Studie wieder eingestampft werden. Das Regelwerk sei überholt und könnte für die Schweiz sogar kostspielig werden. Zu diesem Schluss kommt eine am Montag veröffentlichte Studie des Institute of Law and Economics der Universität St. Gallen (HSG). «Die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab