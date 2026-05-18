Die geplante Reform des Gebäudeenergiegesetzes zu einem Gebäudemodernisierungsgesetz stößt bei Kommunen, Stadtwerken und Umweltverbänden auf scharfe Kritik. Bereits erarbeitete kommunale Wärmepläne und laufende Investitionsplanungen seien gefährdet, wenn die Bundesregierung erneut die Regelungen ändert. Vertreter aus aus Kommunen, Stadtwerken und dem BUND fordern stabile, langfristige Rahmenbedingungen. Auf einer Pressekonferenz von Klima-Bündnis und ICLEI Europe am 18. Mai 2026 äußerten sich Vertreter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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