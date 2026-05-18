Wie LumenHaus auf der The smarter E Europe 2026 die dezentrale Energiewende erlebbar macht. Was braucht es, um die Energiewende im Eigenheim wirklich voranzutreiben? Für Installateure und Fachpartner ist die Antwort klar: ganzheitliche Lösungen, die Erzeugung, Speicherung und Nutzung intelligent verbinden und gleichzeitig einfach zu integrieren sind. Genau hier setzt LumenHaus an. Als Anbieter integrierter Energielösungen verbindet das Unternehmen Photovoltaik, Speichertechnologie und intelligente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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