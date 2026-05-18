Unterföhring (ots) -- Der "Flutlicht-Freitag" erreichte im Durchschnitt 0,7 Mio. Zuschauer pro Spieltag - historische Bestmarke für die Bundesliga am Freitagabend- Durchschnittlich drei Millionen Zuschauer* pro Spieltag sahen 2025/26 die Bundesliga Live-Übertragungen auf Sky Sport, zwölf Prozent mehr als in der Vorsaison und die höchste Gesamtreichweite seit der Saison 2020/21- Alexander Rösner: "Der neue Reichweitenrekord ist eine tolle Bestätigung für die Arbeit des gesamten Teams und unterstreicht die Innovationskraft von Sky Sport"Unterföhring, 18. Mai 2026 -Sky Sport hat in der Saison 2025/26 einen neuen Reichweitenrekord aufgestellt: Insgesamt 4,7 Mio. Zuschauer pro Spieltag verfolgten im Durchschnitt die Live-Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport und damit knapp ein Prozent mehr als in der bisherigen Rekordsaison 2023/24.Die durchschnittliche Gesamtreichweite der Bundesliga pro Spieltag lag in der zurückliegenden Spielzeit 2025/26 um zwölf Prozent über der der Vorsaison. Drei Mio. Zuschauer pro Spieltag bedeuten hier gleichzeitig den besten Wert seit fünf Jahren.Maßgeblichen Anteil daran hatte der neue "Flutlicht-Freitag", der in seiner ersten Saison im Durchschnitt 0,7 Mio. Zuschauer und 25 Prozent mehr als in der Saison 2016/17 erreichte, als Sky Sport letztmals das Freitagabendspiel der Bundesliga live übertragen hatte. Damit setzten die Live-Übertragungen der Freitagabendspiele der Bundesliga eine neue historische Bestmarke - unabhängig vom übertragenden Anbieter waren niemals zuvor so viele Zuschauer regelmäßig live dabei, wenn der Spieltag im Oberhaus eröffnet wird.Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Die erste Bundesliga-Saison der neuen Rechteperiode war für Sky Sport ein voller Erfolg. Mit der Umsetzung des neuen "Flutlicht-Freitag" ist es uns von Beginn an gelungen, die Anstoßzeit als ein zweites Topspiel der Woche zu inszenieren. Darüber hinaus haben wir mit "My Matchday" das neue Bundesliga-Erlebnis am Samstagnachmittag etabliert. Der neue Reichweitenrekord ist eine tolle Bestätigung für die Arbeit des gesamten Teams und unterstreicht die Innovationskraft von Sky Sport."Die reichweitenstärkste Live-Übertragung der Saison lieferte einmal mehr der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, der in der Rückrunde 2,4 Millionen Zuschauer erreichte. Dieser Wert stellte zudem die höchste Reichweite auf Sky Sport seit knapp zweieinhalb Jahren dar.In der 2. Bundesliga war mit 0,6 Mio. der Samstagabend des 32. Spieltags das reichweitenstärkste Einzelspiel, als der FC Schalke 04 vor heimischem Publikum gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg perfekt machte. Die mit Abstand beste Anstoßzeit der Saison war das dramatische Saisonfinale am gestrigen Sonntag, das in der Summe aus der Original Sky Konferenz und den Einzelspielen eine Reichweite von 1,6 Mio. erzielen konnte - die zweitstärkste Anstoßzeit der 2. Bundesliga, die Sky Sport jemals erreichte.Insgesamt verfolgten 2025/26 durchschnittlich 1,7 Mio. Zuschauer pro Spieltag die 2. Bundesliga auf Sky Sport.* Durchschnittliche aggregierte Sehbeteiligung aller Kickoffs auf Sky Sport* Quelle: AGF Videoforschung (Z 3+) in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4; linear; Omniture + OTT (Sky Go + WOW) internal measurementPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6276994