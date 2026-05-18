Ein Energieunternehmen und zwei Banken finanzieren gemeinsam Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden in Deutschland - vollständig ohne Steuermittel. Den Auftakt macht Niedersachsen mit 550 Landesgebäuden und einem Finanzierungsvolumen von 25 Millionen Euro. Für Projektierer und Stadtwerke zeigt das Modell, wie öffentliche PV-Projekte über private Finanzierungsstrukturen skalierbar werden. Finanzierungsallianz für PV auf öffentlichen GebäudenDie 1KOMMA5° GmbH, die Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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