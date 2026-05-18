Die Aktie von SMA Solar setzt ihre Erholungsrally fort. Am Montag schoss das Papier des deutschen Herstellers von Solar-Wechselrichtern an die SDAX-Spitze. Mit einem Kursplus von rund sieben Prozent war der Titel der stärkste Wert auf dem Frankfurter Börsenparkett.Mit dem Sprung auf über 68 Euro markierte das Papier ein neues Hoch seit Herbst 2023. Im laufenden Jahr hat sich der Wert des Unternehmens damit verdoppelt. Die Aktie hat mehr als die Hälfte des Einbruchs aus den Vorjahren aufgeholt.Treiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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