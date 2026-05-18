Tsunamis, Wüsten, Hunger und Tod. Klima-Angsthasen versetzten jahrelang Teile der Welt in einen Schockzustand. Doch nun wurde das drastischste Klimaszenario RCP8.5 als unplausibel erklärt. Die Jugend atmet auf. Doch endet damit der Run auf Solar- und Elektroautoaktien?Jeder kennt die Klima-Demonstrationen und Bilder vom Kölner Dom unter Wasser. Umfragen unter Jugendlichen zeigten, dass sich 76 Prozent Klimasorgen hatten und 49 Prozent sogar von einer regelrechen Klima-Angst berichteten. Sogar die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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