Das neue Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) SMA Energy Maximizer kann den Eigenverbrauch der Photovoltaik-Anlage priorisieren. Potenzielle Nutzer:innen können das HEMS 90 Tage kostenfrei testen. Der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller SMA Solar Technology präsentiert auf der Smarter E Europe 2026 in München neue Komponenten für Eigenheime und kleinere Unternehmen. Eine neue Generation des integrierten Energiemanagements, erweiterte Leistungsklassen bei Hybrid-Wechselrichtern und Stromspeichern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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