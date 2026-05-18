Mit der Hauptversammlung am 13. Mai hat Oliver Zipse den Vorstandsvorsitz abgegeben. Neuer CEO ist Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic. Sein Vertrag läuft bis 2031. Bernstein Research sieht für die BMW-Aktie Potenzial bis 108 Euro.Nedeljkovic kennt BMW seit mehr als drei Jahrzehnten. Er startete 1993 als Trainee, leitete unter anderem Werke in Oxford, Leipzig und München und verantwortete später die Unternehmensqualität. Besonders der Produktionsanlauf der Neuen Klasse im neuen Werk Debrecen sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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