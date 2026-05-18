D-Wave Aktie: Buchungsrekord bei Quantencomputern - Jetzt investieren?

Das Quantencomputing-Unternehmen D-Wave Quantum hat seine Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt und damit für Aufsehen an der Börse gesorgt. Während der nominale Umsatz aufgrund schwieriger Vorjahresvergleiche sank, verzeichnete das Unternehmen einen historischen Sprung bei den Kundenaufträgen. Für Anleger, die im Bereich High-Tech-Innovationen zukunftsträchtige Aktien kaufen möchten, bietet die D-Wave Aktie derzeit eine spannende Dynamik zwischen hohen Betriebskosten und massiv wachsender Nachfrage nach "Quantum Computing as a Service".

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