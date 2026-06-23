© Foto: Wolf von Dewitz - picture alliance/dpaBis 2028 soll ein forschungsrelevanter Quantencomputer her. Washington liefert den politischen Rückenwind, die Aktien liefern die erste Reaktion.Donald Trump macht Quantencomputing zur nächsten großen Staatswette - und an der Börse kamen die Signale sofort an. Der US-Präsident hat am Montag zwei Durchführungsverordnungen unterzeichnet, mit denen die USA die Entwicklung eines für Forschung und kommerzielle Anwendungen relevanten Quantencomputers bis 2028 beschleunigen wollen. Gleichzeitig soll die Regierung schneller auf mögliche Cyberangriffe vorbereitet werden, die durch künftige Quantenrechner möglich würden. Bis 2031 sollen besonders wichtige Systeme der US-Regierung auf …
Enthaltene Werte: US4592001014,US67066G1040,US74766W1080,US46222L1089,KYG393871085,US76655K1034,US26740W1099,US45676K1034Den vollständigen Artikel lesen
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