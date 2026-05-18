Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im April 2026 etwas weniger Logiernächte verzeichnet als im Vorjahresmonat. Der Rückgang war dabei auf die schwächere Nachfrage aus dem Ausland zurückzuführen, während der Inlandtourismus zulegen konnte. Die Zahl der Logiernächte sank im April gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Dabei zeigte sich ein deutlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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