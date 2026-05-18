© Foto: Helmut Fricke/dpaSollte sie gelingen, so wäre dies Europas größte Bankenfusion: Aber die Commerzbank lehnt das Angebot der UniCredit ab.Der Übernahme-Thriller im Bankensektor geht in die nächste Runde! Die Commerzbank fordert ihre Anleger auf, das Angebot der UniCredit abzulehnen, da es zu niedrig sei. "UniCredit bietet unseren Aktionären keine angemessene Prämie", sagt Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, am Montag in einer Erklärung. UniCredit bietet 0,485 eigene Aktien für jede Aktie des deutschen Konkurrenten und bewertet das Zielunternehmen mit rund 37 Milliarden Euro. Die Marktkapitalisierung der Commerzbank liegt bei runf 39 Milliarden Euro. Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen …Den vollständigen Artikel lesen
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