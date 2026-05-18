El Niño könnte die Münchener Rück eine Menge Geld kosten. Doch rechtfertigt das einen Kurseinbruch in dieser Größenordnung?Den vollständigen Artikel lesen ...
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