Die Commerzbank weist das Übernahmeangebot der italienischen UniCredit zurück. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären, das Umtauschangebot nicht anzunehmen. Aus Sicht der Frankfurter bietet UniCredit weder eine angemessene Prämie noch einen überzeugenden Plan für einen möglichen Zusammenschluss.Das Wichtigste kurz und knapp• Vorstand und Aufsichtsrat der Commerzbank lehnen das UniCredit-Angebot offiziell ab und empfehlen Aktionären, es nicht anzunehmen.• Aus Sicht der Commerzbank bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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