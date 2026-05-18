Schwyz - Die Tellco Bank AG gibt die Ernennung von Ravish Patil zum Chief Executive Officer bekannt. Er hat seine Funktion im Mai 2026 angetreten und verantwortet die nächste Wachstumsphase der Bank sowie die weitere Stärkung im Schweizer Markt. Ravish Patil verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie und mobile Telekommunikation. Sein Leistungsausweis ist geprägt von Wachstum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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