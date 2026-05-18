Altendorf SZ/London - Das «Business Worldwide Magazine» hat Yannis Ailianos, CEO und Mehrheitseigner von Swiss Fibertec, zum «CEO des Jahres - Luft- und Raumfahrt & Fortschrittliche Fertigung Europa» gewählt. Ailianos habe den Karbonspezialisten in margenstarke, technisch anspruchsvolle Märkte geführt, so die Jury. Yannis Ailianos von der Swiss Fibertec AG aus Altendorf ist vom Londoner "Business Worldwide Magazine" bei seinen CEO Awards 2026 zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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