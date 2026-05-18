Lange war Rheinmetall an der Börse kaum zu bremsen. Doch seit rund einem Jahr befindet sich der Rüstungs-Highflyer mittlerweile in einer Konsolidierungsphase. Am Montag notiert die Aktie allerdings mit einem Plus von rund vier Prozent an der DAX-Spitze. Meldungen aus dem Nahen Osten und eine Kaufempfehlung der Citigroup treiben die Aktie an.Die Citigroup hat Rheinmetall von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel allerdings leicht von 1.480 auf 1.408 Euro gesenkt. Experte Charles Armitage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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