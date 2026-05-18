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Delivery Hero begrüßt zusätzliches Investment von Uber



18.05.2026 / 17:06 CET/CEST

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Delivery Hero begrüßt zusätzliches Investment von Uber

18. Mai 2026, Berlin - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder "das Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, nimmt zur Kenntnis, dass Uber zusätzliche Aktien und Instrumente an Delivery Hero erworben hat und nun 19,5 % des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero hält, sowie weitere 5,6 % in Form von Optionen. Delivery Hero begrüßt die zusätzliche Investition von Uber als eine weitere Bestätigung seiner Plattform und seiner Everyday-App-Strategie. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine Performance im operativen Geschäft sowie auf die Prüfung strategischer Optionen, um langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen." ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com PRESSEKONTAKT Unternehmens- und Finanzkommunikation press@deliveryhero.com INVESTOR RELATIONS KONTAKT Investor Relations

ir@deliveryhero.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizit irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.









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