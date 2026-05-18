Aktionäre des Bitcoin-Halters Metaplanet mussten zuletzt deutliche Verluste hinnehmen. Seit dem Allzeithoch von rund 8,40 € im Mai vergangenen Jahres befindet sich die Metaplanet-Aktie im anhaltenden Abwärtstrend. Am Montag verliert das Papier weitere -4 % und notiert aktuell bei 1,65 €. Doch für welche Anleger könnte die Aktie dennoch interessant sein Hoher Nettoverlust angefallen Die Geschäftsentwicklung von Bitcoin-Haltern hängt maßgeblich von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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