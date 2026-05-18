Der Übernahme-Krimi um die Commerzbank erreicht pünktlich vor der anstehenden Hauptversammlung am Mittwoch seinen absoluten Höhepunkt. Vorstand und Aufsichtsrat der Frankfurter Bank haben am Montagnachmittag ihre offizielle, 152-seitige Stellungnahme vorgelegt und erteilen den Italienern eine krachende Absage. Doch während die Commerzbank die Offerte offiziell als "unattraktive Mogelpackung" abkanzelt, zieht Unicredit-Chef Andrea Orcel im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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