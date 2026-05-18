Die Aktie der Deutschen Börse kennt am Montagnachmittag kein Halten mehr. Beflügelt von wilden Spekulationen schießt der DAX-Titel um 4,67 Prozent nach oben und markiert mit 255,55 Euro einen kräftigen Satz über die wichtige 50-Tage-Linie. Während Gewinnmitnahmen den Kurs Anfang Mai noch belasteten, sorgt nun ein altbekannter Akteur für ein fulminantes Comeback des Handelsplatzes.Das Comeback des Milliarden-AktivistenHinter dem plötzlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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