Sparc Technologies: Verstärkung für die nächste Wachstumsphase

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Sparc Technologies (WKN: A2QHAU, ISIN: AU0000115750) erweitert sein Team und setzt dabei gezielt auf Vertriebserfahrung aus der Beschichtungsindustrie. Das australische Unternehmen hat Peter Wenzke zum neuen Business Development Manager ernannt. Mit dieser Personalie will Sparc die Vermarktung der graphene-basierten ecosparc-Technologie weiter beschleunigen. Der Schritt folgt auf die jüngste Markteinführung der ecosparc-verstärkten Schutzbeschichtung Interzone 954 durch AkzoNobel in Australien.

Wenzke bringt rund 25 Jahre Erfahrung aus der Lack- und Beschichtungsbranche mit. Seine Laufbahn umfasst kommerzielle, technische und marketingbezogene Funktionen. Zuletzt war er bei Sherwin-Williams als Marketing Manager für Automotive Finishes in Australien und Neuseeland tätig. Davor arbeitete er in verschiedenen Marketing-, Produktmanagement- und Forschungsfunktionen bei Wattyl Industrial Coatings.

Mit seinem Hintergrund im Bereich Materialtechnik sowie seiner Erfahrung im industriellen Beschichtungsmarkt soll Wenzke die Marktdurchdringung von ecosparc gezielt vorantreiben. Im Fokus stehen dabei Marktaufklärung, die Aufnahme in technische Spezifikationen sowie die stärkere Verankerung der Technologie bei Kunden in Australien und international. Der Starttermin ist der 1. Juni 2026.

Fokus auf Marktakzeptanz und industrielle Anwendungen

Sparc-CEO Nick O'Loughlin sieht die Ernennung als wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung des Graphen-Geschäfts. Er erklärte: "Wir freuen uns sehr, Peter bei Sparc Technologies in diesem spannenden Wendepunkt willkommen zu heißen, der auf die Kommerzialisierung von ecosparc enhanced Interzone 954 in Australien durch AkzoNobel folgt. Peter verfügt über die perfekte Kombination aus Erfahrung und Fähigkeiten, um das Verständnis und die Akzeptanz von ecosparc und ecosparc enhanced Produkten im Markt für Schutzbeschichtungen voranzutreiben."

Laut O'Loughlin werde Wenzke eng mit Anlagenbetreibern, Ingenieurbüros, Auftragnehmern und Applikatoren zusammenarbeiten. Ziel sei es, die Sichtbarkeit der Technologie im Markt zu erhöhen und den Einsatz ecosparc-verstärkter Schutzbeschichtungen in Projekten zu fördern. "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt nach vorne für Sparcs Graphen-Geschäft und ich bin überzeugt, dass Peter eine große Bereicherung für unser hoch erfahrenes Graphen-Team sein wird", so O'Loughlin weiter.

Auch Wenzke selbst verweist auf das aktuelle Momentum des Unternehmens. Er sagte: "Ich freue mich, Sparc Technologies in dieser entscheidenden Phase beizutreten. Ich freue mich darauf, mit wichtigen Branchenakteuren zusammenzuarbeiten, um die Kommerzialisierung von ecosparc zu unterstützen, damit Anlagenbetreiber von der einzigartigen Kombination von Eigenschaften profitieren können, die den Korrosionsschutz hochwertiger Stahlanlagen verbessert."

Quellen:

ASX Announcements - Sparc Technologies

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

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Enthaltene Werte: AU0000115750