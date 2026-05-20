Warum die nächste Milliardenindustrie nicht KI oder Lithium heißen könnte - sondern Graphen

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Künstliche Intelligenz und Lithium zählen aktuell zu den dominierenden Themen an den Kapitalmärkten. Während KI die Digitalisierung beschleunigt und Lithium als zentraler Rohstoff der Elektromobilität gilt, rückt im Hintergrund ein weiteres Material zunehmend in den Fokus der Industrie: Graphen.

Das ultradünne Kohlenstoffmaterial wird seit Jahren als potenzielles "Supermaterial" beschrieben. Lange Zeit blieb die Entwicklung allerdings stark von Forschung und Pilotprojekten geprägt. Inzwischen zeichnet sich jedoch zunehmend ein anderer Trend ab. Immer mehr Unternehmen arbeiten daran, Graphen in bestehende industrielle Anwendungen zu integrieren - mit dem Ziel, konkrete Effizienz- und Haltbarkeitsvorteile zu erzielen.

Gerade im Bereich industrieller Beschichtungen entwickelt sich daraus ein Markt, der in den kommenden Jahren erheblich wachsen könnte.

Warum Graphen für die Industrie interessant wird

Graphen besitzt eine Reihe außergewöhnlicher Eigenschaften. Das Material ist extrem stabil, gleichzeitig flexibel und chemisch widerstandsfähig. Darüber hinaus verfügt es über eine hohe Leitfähigkeit und starke Barriereeigenschaften.

Besonders relevant ist dies im Bereich Korrosionsschutz. Beschichtungen für Stahlstrukturen stoßen unter langfristiger Belastung häufig an ihre Grenzen. Mikrorisse entstehen, Feuchtigkeit dringt ein und Korrosion breitet sich aus. In Industrien wie Öl & Gas, Offshore-Windkraft, Bergbau oder Infrastruktur entstehen dadurch hohe Wartungs- und Instandhaltungskosten.

Graphen kann diese Prozesse verlangsamen, indem es die Struktur der Beschichtung stabilisiert und das Eindringen von Wasser und Sauerstoff erschwert. Genau deshalb wächst das Interesse an Graphen-basierten Schutzsystemen.

Analysten gehen inzwischen davon aus, dass der Markt für Graphen-Beschichtungen bis 2030 mit jährlichen Wachstumsraten von über 25% wachsen könnte. Damit entwickelt sich das Segment zunehmend von einer Forschungsnische hin zu einem potenziellen Industriemarkt.

Sparc Technologies setzt auf die Anwendung statt auf den Rohstoff

Eines der Unternehmen, das sich in diesem Umfeld positioniert, ist Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750). Der australische Technologiekonzern verfolgt einen vergleichsweise pragmatischen Ansatz.

Im Mittelpunkt steht die EcoSPARC-Technologie, ein Graphen-basiertes Additiv für industrielle Beschichtungen. Anders als viele frühere Projekte setzt Sparc nicht darauf, bestehende Systeme vollständig zu ersetzen. Stattdessen soll die Leistungsfähigkeit etablierter Beschichtungen verbessert werden.

Dieser sogenannte Drop-in-Ansatz könnte ein entscheidender Faktor sein. Industriekonzerne bevorzugen häufig Lösungen, die sich ohne größere Umstellungen in bestehende Produktionsprozesse integrieren lassen. Genau darauf ist EcoSPARC ausgelegt.

Nach mehreren Jahren Entwicklung und Validierung bewegt sich das Unternehmen inzwischen zunehmend in Richtung Kommerzialisierung.

Akzo Nobel bringt Graphen in bestehende Industriesysteme

Besonders relevant ist dabei die Zusammenarbeit mit Akzo Nobel(ISIN: NL0013267909). Der weltweit tätige Beschichtungskonzern plant die Markteinführung eines Produkts, das die EcoSPARC-Technologie integriert.

Zum Einsatz kommt dabei die Beschichtung Interzone 954, die seit mehr als 25 Jahren weltweit in anspruchsvollen Industrieumgebungen verwendet wird. Dazu zählen unter anderem Offshore-Anlagen, Öl- und Gasinfrastruktur sowie Bergbauprojekte.

Die strategische Bedeutung liegt vor allem darin, dass Graphen nicht in einem experimentellen Spezialprodukt eingesetzt wird, sondern innerhalb eines bereits etablierten Industriesystems. Dadurch könnte die Eintrittshürde für Kunden deutlich sinken.

Für Sparc entsteht damit die Möglichkeit, die eigene Technologie direkt in bestehende globale Lieferketten einzubinden.

HydroGraph liefert die Materialbasis

Parallel dazu arbeitet Sparc mit HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) zusammen. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von hochreinem Graphen spezialisiert und übernimmt innerhalb der Kooperation die Materialseite der Wertschöpfungskette.

Gerade die Qualität und Konsistenz des Materials gelten als entscheidende Faktoren für industrielle Anwendungen. Viele frühere Graphen-Projekte scheiterten daran, dass die Eigenschaften des Materials nicht stabil reproduzierbar waren.

Die Zusammenarbeit zwischen HydroGraph und Sparc verfolgt deshalb ein klares Modell: HydroGraph produziert das Material, Sparc integriert es in konkrete Anwendungen.

Diese Arbeitsteilung könnte die Grundlage dafür schaffen, Graphen schrittweise in industrielle Standardprozesse zu überführen.

Warum der Markt erst am Anfang stehen könnte

Die aktuelle Entwicklung erinnert in Teilen an frühe Phasen anderer Technologiemärkte. Auch Lithium oder KI wurden über Jahre vor allem als Zukunftsthemen betrachtet, bevor konkrete industrielle Anwendungen zu einer breiteren Marktdurchdringung führten.

Im Graphen-Sektor könnte nun ein ähnlicher Übergang beginnen. Entscheidend wird dabei weniger die reine Materialforschung sein, sondern die Fähigkeit, funktionierende Anwendungen in bestehende Industrien zu integrieren.

Genau an dieser Schnittstelle positionieren sich Unternehmen wie Sparc Technologies. Mit EcoSPARC wird versucht, ein konkretes industrielles Problem zu lösen und gleichzeitig die Hürden für die Einführung neuer Technologien gering zu halten.

Ob daraus tatsächlich eine neue Milliardenindustrie entsteht, bleibt offen. Die aktuellen Entwicklungen zeigen jedoch, dass Graphen zunehmend die Phase verlässt, in der ausschließlich über theoretisches Potenzial gesprochen wird.

Quellen:

https://clients3.weblink.com.au/pdf/SPN/03086636.pdf

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/03/24/3261101/0/en/HydroGraph-and-Sparc-Technologies-Team-Up-to-Commercialize-Graphene-Enhanced-Coatings-for-Global-Infrastructure-Protection.html

https://www.pcimag.com/articles/113556-how-graphene-enhanced-coatings-are-driving-sustainable-innovation

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Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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