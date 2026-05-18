Wall Street vor Nvidia: Gewinnmitnahmen oder nur Verschnaufpause?

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Die Wall Street geht nach sechs starken Wochen mit zahlreichen Rekorden in eine entscheidende Handelswoche: Nach ersten Gewinnmitnahmen bei Nasdaq, Nvidia, Intel und Co. stellt sich die Frage, ob der Rücksetzer nur eine gesunde Verschnaufpause ist - oder der Beginn einer größeren Konsolidierung. Im Fokus stehen dabei wichtige Marken im DAX, Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 sowie die anstehenden Nvidia-Quartalszahlen, die am Mittwoch nachbörslich zum richtungsweisenden Impuls für den gesamten Technologiesektor werden könnten.

Neben den großen Indizes rücken auch Inflation, Ölpreis, Gold, Silber und Bitcoin in den Mittelpunkt. Steigende Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA lassen Zinssenkungshoffnungen schwinden, während ein weiterhin hoher Ölpreis zusätzlichen Druck auf Wirtschaft und Notenbanken ausübt. Bei den Einzelwerten stehen neben Nvidia auch Cisco Systems, Intel, Sandisk, Boeing, Palo Alto Networks und Home Depot im Fokus - mit spannenden charttechnischen Setups zwischen Rekordjagd, Gewinnmitnahmen und möglicher Trendwende.

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