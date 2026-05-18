New York - Die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg hat den US-Börsen am Montag nicht lange geholfen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich zuletzt mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 49.458 Punkte noch am besten. Das Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar bleibt damit ein gutes Stück weit entfernt. Am Freitag hatte der Dow der vorangegangenen Erholung deutlich Tribut gezollt. Der marktbreite S&P 500 sank zuletzt um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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