Das Technologieunternehmen Bending Spoons gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Tractive, einem in Österreich ansässigen weltweit führenden Anbieter von Ortungs- und Gesundheitsüberwachungslösungen für Haustiere, abgeschlossen hat. Der endgültige Übernahmevertrag wurde im März 2026 unterzeichnet.

Michael Hurnaus, CEO und Mitbegründer von Tractive, sagte zu der Übernahme: "Tractive in den letzten dreizehn Jahren zu einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Sicherheit von Haustieren auszubauen, war eine außergewöhnliche Reise. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Tierbesitzern ein beruhigendes Gefühl zu geben, und diese Mission zu einem Produkt ausgebaut, dem Millionen von Menschen auf der ganzen Welt vertrauen. Ich bin stolz auf alles, was das Team erreicht hat, und freue mich darauf, wie weit Tractive unter Bending Spoons noch kommen wird. Die globale Plattform und die technologischen Fähigkeiten von Bending Spoons werden dazu beitragen, dass Tractive an der Spitze bleibt, indem sie unsere starke europäische Innovationskultur mit der notwendigen Reichweite kombinieren, um noch mehr Tierhalter auf der ganzen Welt zu erreichen."

Luca Ferrari, CEO und Mitbegründer von Bending Spoons, sagte heute: "Wir sind beeindruckt von dem, was das Tractive-Team aufgebaut hat. Das Unternehmen befindet sich bereits auf einem starken Wachstumskurs, und wir sind zuversichtlich, dass das Know-how und die proprietären Technologien, die wir bei Bending Spoons entwickelt haben, das Wachstum von Tractive beschleunigen werden. Wir beabsichtigen, langfristig erheblich in Tractive zu investieren um die Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen zu erweitern, Geräte der nächsten Generation zu entwickeln und das Produkt für Tierhalter überall zunehmend zugänglich zu machen."

Tractive ist das neueste renommierte Produkt, das zu Bending Spoons stößt. Im Januar 2026 übernahm Bending Spoons AOL, und die 500-Millionen-Dollar-Übernahme von Eventbrite wurde im März 2026 abgeschlossen.

Berater

Milbank LLP, E+H Rechtsanwälte GmbH und 42law fungierten als Rechtsberater, Ecovis als Steuerberater und Houlihan Lokey als Finanzberater für die Aktionäre von Tractive.

Freshfields LLP fungierte als Rechtsberater und J.P. Morgan als Finanzberater für Bending Spoons, während EY Advisory SpA Finanz- und Steuer-Due-Diligence-Dienstleistungen erbrachte.

Über Tractive

Tractive ist ein weltweit führender Anbieter von Ortungs- und Gesundheitsüberwachungslösungen für Haustiere. Das 2012 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Pasching, Österreich, entwickelt tragbare Geräte und Apps, mit denen Tierhalter den Standort, die Aktivität und die Gesundheitsdaten ihrer Haustiere verfolgen können. Durch die Kombination von GPS, Mobilfunkverbindung und Datenanalyse trägt Tractive dazu bei, die Haustierpflege intelligenter zu gestalten und Millionen von Tierhaltern mehr Sicherheit zu geben.

Weitere Informationen finden Sie unter tractive.com.

Über Bending Spoons

Bending Spoons erwirbt und verbessert digitale Unternehmen. Zu seinen Beteiligungen zählen AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, Vimeo, WeTransfer und viele andere. Die Produkte des Unternehmens werden von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt, mit über 400 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und 7 Millionen zahlenden Kunden pro Monat, darunter viele Fortune-500-Unternehmen.

Bending Spoons erwirbt Unternehmen mit dem Ziel, sie langfristig zu halten, und hat noch nie ein wesentliches Geschäft verkauft. Nach einer Übernahme investiert das Unternehmen in der Regel in ehrgeizige Maßnahmen, um die Technologie zu überarbeiten, die Benutzeroberfläche neu zu gestalten, die Einführung neuer Funktionen zu beschleunigen, Marketing und Monetarisierung zu optimieren und die Organisation neu zu strukturieren, um die langfristige Leistung zu verbessern.

Im Mittelpunkt des Unternehmens steht ein unermüdlicher Fokus auf Talentdichte und hervorragende Arbeitsbedingungen. Allein 2025 gingen bei Bending Spoons rund 800.000 Bewerbungen ein, bei einer Einstellungsquote von 0,04 %, und das Unternehmen hat zahlreiche erste Plätze bei den "Great Place to Work"-Auszeichnungen belegt.

Weitere Informationen finden Sie unter bendingspoons.com.

Logos und Fotos von Bending Spoons: https://we.tl/t-l4EP2NyDKd

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Tractive: press@tractive.com

Bending Spoons: press@bendingspoons.com