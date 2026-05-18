DJ MÄRKTE USA/Leichter - Technologieaktien fallen vor Nvidia-Quartalsbericht

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem gut behaupteten Start überwiegen an der US-Börse zur Mittagszeit am Montag in New York die Minuszeichen. Insbesondere Technologieaktien werden verkauft. Für Vorsicht bei den Anlegern sorgt hier, dass am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Quartalsergebnisse der KI-Ikone Nvidia auf dem Programm stehen. Die Zahlen gelten wie üblich als wichtiger Gradmesser, inwieweit der KI-Hype - unter anderem am Aktienmarkt - sowie die immensen KI-Investitionen vieler Unternehmen gerechtfertigt sind. Nvidia geben um 1,9 Prozent nach, auch andere Chipaktien wie AMD, Broadcom oder Intel geben deutlich nach.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index liegt minimal im Plus, der wesentlich breitere S&P-500 kommt um 0,5 Prozent zurück, die technologielastigen Nasdaq-Indizes rutschen um 1,0 Prozent ab.

Die Meldungslage zum Nahostkonflikt wird zwar aufmerksam verfolgt, bewegt aber kaum. Zunächst sorgte für leichte Entspannung bei den Ölpreisen, dass laut iranischen Medien die USA zugestimmt haben sollen, gegen Teheran verhängten Ölsanktionen während der laufenden Verhandlungen auszusetzen. Dazu kam die Nachricht, dass der Vermittler Pakistan den USA einen überarbeiteten Vorschlag Irans zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten übermittelt haben soll. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran einmal mehr mit weiteren Militärschlägen gedroht, falls es nicht bald zu einer Einigung komme.

Zur Mittagszeit steigen die Ölpreise aber schon wieder. Brent-Öl verteuert sich um 1,7 Prozent auf über 111 Dollar. Das hält die Bedenken vor einer länger erhöht bleibenden Inflation am Leben, abzulesen an den Renditen am Anleihemarkt. Die gaben zunächst mit den Ölpreisen leicht nach, liegen nun aber wieder auf dem Niveau vom Freitag, nachdem sie in der Vorwoche in Reaktion auf höher als erwartet ausgefallene Inflationsraten deutlich auf Mehrjahreshochs gestiegen waren. Die Zehnjahresrendite steht bei 4,60 Prozent. Der Dollar gibt nach seinem kräftigen Anstieg im Sog der gestiegenen Marktzinsen leicht nach, der Euro steigt auf 1,1656 Dollar.

Am Aktienmarkt verteuern sich Dominion Energy um 8,9 Prozent. Das Energieunternehmen wird vom Wettbewerber Nextera Energy übernommen in einem 67 Milliarden Dollar schweren Deal. Nextera sinken um 6,2 Prozent. Das Geschäft vereint zwei der größten US-Versorgungsunternehmen zu einem Energiegiganten an der Ostküste.

Regeneron sacken nach einem Studienfehlschlag mit einem Präparat gegen Hautkrebs um rund 10 Prozent ab.

Delta Air Lines legen um 0,7 Prozent zu und Macy's um 0,2 Prozent. Berkshire Hathaway hat im ersten Quartal Positionen bei der Fluggesellschaft und bei dem Einzelhändler aufgebaut. UnitedHealth fallen dagegen um 1,5 Prozent, nachdem das Investmentvehikel seine Beteiligung an dem Krankenversicherer verkauft hat.

Bio-Rad Laboratories springen um 10,7 Prozent nach oben. Der aktivistische Investor Elliott Investment hat laut Wall Street Journal eine beträchtliche Beteiligung an dem Anbieter von Life-Science-Instrumenten aufgebaut.

LiveRamp haussieren um über 27 Prozent. Das französische Werbeunternehmen Publicis will den Datenspezialisten für einen Gesamtwert von 2,2 Milliarden Dollar erwerben.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 49.552,82 +0,1 +26,65 49.526,17 S&P-500 7.375,26 -0,5 -33,24 7.408,50 NASDAQ Comp 25.974,53 -1,0 -250,62 26.225,15 NASDAQ 100 28.828,00 -1,0 -297,20 29.125,20 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,07 -0,01 4,11 4,04 5 Jahre 4,26 +0,00 4,29 4,22 10 Jahre 4,60 +0,00 4,63 4,56 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:01 EUR/USD 1,1652 +0,2 0,0027 1,1625 1,1628 EUR/JPY 185,18 +0,4 0,6600 184,52 184,4000 EUR/CHF 0,9144 -0,0 -0,0001 0,9145 0,9143 EUR/GBP 0,8675 -0,5 -0,0047 0,8722 0,8713 USD/JPY 158,9 +0,1 0,1400 158,76 158,5900 GBP/USD 1,3429 +0,8 0,0108 1,3321 1,3343 USD/CNY 6,8 -0,1 -0,0092 6,8092 6,8092 USD/CNH 6,802 -0,2 -0,0106 6,8126 6,8118 AUS/USD 0,7159 +0,2 0,0011 0,7148 0,7155 Bitcoin/USD 76.342,14 -2,5 -1.916,34 78.258,48 79.139,91 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 107,10 +1,6 1,68 105,42 Brent/ICE 111,12 +1,7 1,86 109,26 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.539,50 +0,0 1,48 4.538,02 Silber 76,72 +1,0 0,77 75,95 Platin 1.964,98 -0,4 -8,47 1.973,45

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