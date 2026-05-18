Die Aktie der eToro Group hat sich seit unserem Kauftipp im Februar stark entwickelt und verzeichnet nach wie vor einen klaren Aufwärtstrend. Hinter dem Kursanstieg stehen nicht nur starke Quartalszahlen, sondern vor allem Hinweise darauf, dass das Social-Trading-Unternehmen seine Abhängigkeit vom Kryptogeschäft zunehmend reduziert und neue Wachstumstreiber etabliert. Starke Quartalszahlen untermauern Wachstumskurs Die Zahlen für das erste Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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