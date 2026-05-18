© Foto: Mary Altaffer/AP/dpaGoldman Sachs sieht bei mehreren Aktien weiteres Kurspotenzial. Vor allem Nvidia, Monster Beverage und MP Materials rücken in den Fokus.Die Investmentbank Goldman Sachs sieht bei mehreren Aktien weiteres Aufwärtspotenzial. Analysten der Bank verweisen auf starke Quartalszahlen, robuste Nachfrage und neue Wachstumstreiber. Besonders im Fokus stehen Nvidia, Monster Beverage, MP Materials, SharkNinja und Woodward. Monster überzeugt mit starkem Wachstum Besonders optimistisch äußerte sich Goldman-Analystin Bonnie Herzog zum Energydrink-Hersteller Monster Beverage. Nach den jüngsten Quartalszahlen sprach sie von einem "beeindruckenden Jahresauftakt". Vor allem die starken Verkaufszahlen im April …Den vollständigen Artikel lesen
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