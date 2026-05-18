San Diego - Bei einem schweren Angriff auf eine Moschee in der kalifornischen Stadt San Diego sind am Montag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Sprecher der örtlichen Polizei sprach von drei Toten. Die beiden mutmaßlichen Täter, 17 und 19 Jahre alt, wurden wenig später ebenfalls tot in einem Fahrzeug in der Nähe aufgefunden. Laut Polizei starben sie durch selbst zugefügte Schusswunden.



Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Clairemont. Gegen 11:45 Uhr (Ortszeit, 20:45 Uhr deutscher Zeit) war ein erster Notruf eingegangen, wonach ein Schütze auf dem Gelände des "Islamic Center of San Diego" herumschieße.



Polizeichef Scott Wahl sagte auf einer Pressekonferenz, dass die ersten Einsatzkräfte bereits vier Minuten nach dem Alarm eintrafen - zu diesem Zeitpunkt seien drei Menschen schon tot gewesen. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um drei Erwachsene, darunter einen Sicherheitsbeamten der Moschee. Der Wachmann habe nach ersten Erkenntnissen eine "entscheidende Rolle" dabei gespielt, dass der Angriff nicht noch mehr Menschenleben forderte.



Der Vorfall beschränkte sich aber offenbar nicht nur auf das Moschee-Gelände. Weitere Notrufe meldeten Schüsse nur wenige Häuserblocks entfernt, mindestens eine Person soll dort beschossen worden sein, blieb aber nach Polizeiangaben unverletzt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur