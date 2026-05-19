EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft

Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



19.05.2026 / 06:27 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Bayer Aktiengesellschaft Straße, Hausnr.: Kaiser-Wilhelm-Allee 1 PLZ: 51373 Ort: Leverkusen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 549300J4U55H3WP1XT59

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 12.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 0,34 % 5,01 % 5,34 % 982424082 letzte Mitteilung 0,22 % 4,22 % 4,44 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000BAY0017 0 2851523 0 % 0,29 % US0727303028 0 441020 0 % 0,04 % Summe 3292543 0,34 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückkaufsrecht Offen 1098592 0,11 % Right Of Use Offen 13633820 1,39 % Call Warrant 13.02.2029 734772 0,07 % Call Option 18.12.2026 5635936 0,57 % Swap 15.12.2026 249954 0,03 % Summe 21353073 2,17 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Swap 12.05.2036 Bar 3857318 0,39 % Call Option 10.04.2037 Bar 6902160 0,70 % Forward 19.06.2026 Bar 134758 0,01 % Call Warrant 31.12.2030 Bar 2277760 0,23 % Put Option 15.12.2034 Bar 3623527 0,37 % Put Option 17.12.2027 Physisch 3403600 0,35 % Future 16.12.2033 Bar 7638440 0,78 % Summe 27837563 2,83 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs Bank USA % % % Goldman Sachs Bank Europe SE % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International Bank % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GS Global Markets, Inc. % % % Goldman Sachs Finance Corp International Ltd % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Murray Street Corporation % % % Sphere Fundo De Investimento Multimercado - Investimento No Exterior Credito Privado % % % Sphere Fund % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Folio Financial, Inc. % % % Folio Investments, Inc. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GS Finance Corp. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs & Co. LLC % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

18.05.2026





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