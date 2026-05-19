550 Drohnen in einer Nacht: Profitiert jetzt dieser Hightech-Player?

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In einer einzigen Nacht feuerte die Ukraine über 550 Drohnen auf russisches Gebiet. Das ist der schwerste Angriff auf die Region Moskau seit Kriegsbeginn.

Im Nahen Osten trifft eine Drohne ein Atomkraftwerk in den Emiraten, Saudi-Arabien fängt unbemannte Flugobjekte über seinem Luftraum ab, und Lettland stürzt wegen mangelhafter Drohnenabwehr beinahe in eine Regierungskrise. Die Botschaft ist somit unmissverständlich, denn Drohnen haben die Weltordnung verändert - und dies wohl für immer. Inmitten dieser verschobenen Weltordnung positioniert sich ein kanadisches Unternehmen still und konsequent als einer der interessanteren Akteure in diesem Wachstumsmarkt. Volatus Aerospace vereint militärische Drohnentechnologie mit zivilen Anwendungen. Der Aktienkurs könnte charttechnisch vor einem entscheidenden Moment stehen und wer jetzt nicht hinschaut, könnte womöglich etwas verpassen.



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Die Welt braucht Drohnen und auch die Drohnenabwehr

Die Nachrichten der letzten Tage lesen sich wie ein Lehrbuch für die neue Kriegsführung. In der Nacht zum Sonntag schickte die Ukraine die bisher größte Drohnenwelle auf die Region Moskau, russische Behörden meldeten 556 abgefangene Flugobjekte. Wohnhäuser wurden beschädigt, ein Öllager brannte, Hunderte Flüge am Flughafen Scheremetjewo fielen aus. Gleichzeitig griff die Ukraine die Krim an. Ukrainepräsident Selenskyj sprach von einer "völlig gerechtfertigten" Vergeltung für russische Angriffe, bei denen allein in Kiew 24 Menschen in einem Wohnhochhaus getötet worden waren.

Im Nahen Osten verschärft sich die Lage parallel. Eine Drohne traf ein Kraftwerk nahe dem Atomkraftwerk Barakah in den Emiraten, der Ölpreis zog daraufhin spürbar an. Saudi-Arabien schoss drei aus dem Irak eindringende Drohnen ab. Der Iran-Krieg hält die gesamte Region in Atem, und die Energiemärkte nervös.

Europa ist aber sicher, oder? Lettland erlebte beinahe eine handfeste Regierungskrise, weil fehlgeleitete Drohnen wiederholt in den Luftraum des NATO-Mitglieds eindrangen, und die Regierung keine Antwort darauf hatte. Verteidigungsminister und Ministerpräsidentin traten zurück. Die Debatte über günstige, effiziente Drohnenabwehr, statt teurer Raketen und Kampfjets, hat in Europa längst begonnen.

Das sind nur einige Beispiele aus den letzten Tagen. Sie machen deutlich, dass ohne Drohnen nichts mehr in der modernen Kriegsführung geht. Sowohl für den Angriff, als auch für die Verteidigung.

Genau hier setzt Volatus Aerospace an. Das kanadische Unternehmen hat im März 2026 SKYDRA gelauncht, eine eigene Softwareplattform zur Abwehr feindlicher Drohnen. NATO-Trainingsverträge sind bereits unterzeichnet, ein Vertrag mit einem alliierten Ministerium über 2,1 Millionen CAD läuft. Kanadas erste nationale Verteidigungsindustriestrategie mit 81,8 Milliarden CAD Reinvestition in die Streitkräfte nennt unbemannte Systeme explizit als Priorität. Und Volatus steht bereit.

Das zivile Standbein von Volatus

Volatus Aerospace verdient sein Geld nicht nur mit Verteidigung. Der Konzern ist tief im zivilen Alltag beheimatet. Stromversorger schicken Volatus-Drohnen los, um Leitungen und Windräder zu kontrollieren, ohne dass ein Techniker auf einen Mast klettern muss. Im Öl- und Gasgeschäft fliegen die Geräte über Pipelines und melden Lecks, bevor sie zum Problem werden. Bergbauunternehmen nutzen die Technik, um Rohstoffmengen zu vermessen. Dies geht schnell, sicher und ohne Risiko für die Belegschaft. Auch Brücken, Flughäfen und Baustellen gehören zum Kundenkreis. Was all dies verbindet ist, dass auch im zivilen Bereich die Drohnen gefährliche oder teure Jobs billiger und sicherer machen. Dieses zivile Geschäft läuft unabhängig von Kriegen und Krisen und sorgt dafür, dass Volatus auch in ruhigeren Zeiten Einnahmen hat.

Charttechnik

An der Börse spiegelt sich das Potenzial schon zum größeren Teil mit einer Marktkapitalisierung von 460 Mio. CAD wider, aber vielleicht dennoch nicht vollständig. Das könnte die Aktie auch in Zukunft interessant werden lassen, obwohl schon einiges an positiver Kursentwicklung vorweggenommen ist. Der Aktienkurs von Volatus Aerospace befindet sich aktuell in der Mitte eines langfristigen Trendkanals. Das sollte bei dem unteren Rand des Kanals das Abwärtsrisiko begrenzen und lässt gleichzeitig nach oben Luft. In einem kommenden Drohnenhype-Szenario ist grundsätzlich alles möglich, sofern das Momentum wieder spürbar Fahrt aufnimmt. Dann wäre die erste Anlaufmarke die Zone um 0,80 CAD. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 0,80 bis 0,84 CAD, öffnet sich charttechnisch der Weg Richtung 1,00 CAD. 1,20 CAD wäre, wenn der Kanal nach oben angelegt wird, ein realistisches technisches Kursziel. Allerdings müssen dazu auch die fundamentalen Daten in diese Bewertung passen.

Wenn fundamental die Aktie in ihre Bewertung weiter hineinwächst, könnte auch die 1 CAD-Marke ins Visier genommen werden!



Zuletzt veröffentlichte Volatus Zahlen für das erste Quartal 2026. Diese lieferten ein gemischtes, aber insgesamt konstruktives Bild. Der Umsatz hielt sich mit 5,6 Millionen CAD stabil auf Vorjahresniveau, saisonale Schwankungen im kanadischen Winter sind dabei einzurechnen. Was heraussticht ist aber die Bruttomarge. Diese kletterte auf 35% - die höchste in der Unternehmensgeschichte. Auch der bereinigte EBITDA-Verlust von rund 3,2 Millionen CAD ist nicht unbedingt ein Alarmsignal, sondern Ausdruck gezielter Investitionen, in KI-Forschung rund um die Plattform V-Cortex und in den NATO-Vertrieb. Die Liquiditätsposition hingegen ist mit über 31 Millionen CAD solide, das Eigenkapital beträgt rund 62 Millionen CAD.

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Fazit: Was tun?

Volatus Aerospace ist kein klassischer Blue Chip, sondern schon eher mit einer Wachstumswette auf einen der relevantesten Megatrends unserer Zeit vergleichbar. Die geopolitische Nachfrage nach Drohnentechnologie und Drohnenabwehr durch die ganzen Kriege und Konflikte ist echt und real vorhanden und wächst täglich. Das Unternehmen hat das Geschäftsmodell, die Verträge und die Technologie, um davon zu profitieren. Die Marktkapitalisierung ist den Fundamentaldaten schon ein wenig vorausgeeilt. Jetzt müssen die kommenden Aufträge und News diese Erwartungshaltung füllen.

Charttechnisch bietet die Aktie in ihrer aktuellen Position der Kanalmitte eine interessante Ausgangslage mit eher begrenztem Rückschlagpotenzial durch die untere Kanalseite. Fundamental zeigen die letzten Meldungen, dass die Richtung stimmt, auch wenn der Weg zur Gesamtprofitabilität vielleicht noch etwas Zeit braucht. Wer aber an die Drohnenzukunft glaubt, sollte sich die Aktie definitiv auf die Watchlist legen.

Für risikobewusste Anleger mit etwas Geduld könnte der aktuelle Kursbereich einen schrittweisen Einstieg wert sein, mit klarem Blick auf die Schlüsselmarke von 0,80 CAD als erstem Ausbruchssignal. Wer auf den Ausbruch warten möchte, zahlt möglicherweise etwas mehr, geht aber mit mehr Rückenwind in die Position. In beiden Fällen gilt: Positionsgröße dem Risikoprofil anpassen, denn bei Titeln dieser Größenordnung kann es auch mal ruppig werden.



Interessenskonflikt

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