

EQS-Media / 19.05.2026 / 07:30 CET/CEST

AIXTRON erhält Auftrag für mehrere G10-AsP-MOCVD-Systeme von Lumentum zur Unterstützung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Optiklösungen für KI-Netzwerke Herzogenrath, Deutschland, 19. Mai 2026 - AIXTRON SE (FSE: AIXA) ein Technologieanbieter von MOCVD-Lösungen für die moderne Photonik, gab heute bekannt, dass Lumentum, ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren, eine Bestellung für mehrere G10-AsP-Systeme erteilt hat. Die Bestellung spiegelt die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese sind für das rasante Wachstum groß angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke unverzichtbar. Lumentum ist führend bei der Einführung ultraschneller optischer Verbindungslösungen, einschließlich InP-Hochgeschwindigkeitstechnologien der nächsten Generation. Diese sind für 800 G und mehr ausgelegt und erfüllen somit die rasch steigenden Bandbreitenanforderungen von KI-Rechenzentrumsarchitekturen. Zur Deckung der stark steigenden Kundennachfrage nach KI-basierter optischer Konnektivität erweitert Lumentum seine Fertigungskapazitäten mithilfe des G10-AsP-Systems von AIXTRON. Die Plattform wird in der Branche weithin als Benchmark für die hochvolumige, leistungsstarke Produktion auf Basis von Indiumphosphid (InP) angesehen und gewährleistet dank fortschrittlicher Temperaturregelung und optimierter Injektortechnik eine ausgezeichnete Wafer-Uniformität. Die vollautomatische Kassette-zu-Kassette-Waferhandhabung ermöglicht maximalen Durchsatz in modernen Fertigungsumgebungen, während die integrierte In-situ-Reinigung eine herausragende Prozessstabilität über lange Produktionsläufe hinweg sicherstellt. Zudem ermöglicht die Verarbeitung von 150 mm-InP-Wafern den Kunden, eine führende Position bei der Großserienfertigung zu erlangen. Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender von AIXTRON SE, betonte die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit: "Lumentum gestaltet die Zukunft der KI-getriebenen optischen Hoch-geschwindigkeitskommunikation. Wir sind stolz darauf, diese Entwicklung mit unserer G10-AsP-Plattform zu unterstützen, die eine skalierbare und hochstabile InP-Fertigung im Einklang mit der sich beschleunigenden Marktnachfrage ermöglicht. Während sich die Branche in Richtung größerer Waferformate und höherer Integrationsgrade entwickelt, liefert AIXTRON die technologische Grundlage, die für nachhaltiges Wachstum in der Volumenproduktion erforderlich ist." Jeff Brown, Senior Vice President, Fab Operations bei Lumentum, sagte: "Lumentums erstklassige InP-Technologieplattform setzt weiterhin den Maßstab für hochleistungsfähige Photonik und ermöglicht die nächste Generation der Bandbreitenskalierung sowie energieeffizienter optischer Interconnects. Unsere Zusammenarbeit mit AIXTRON stärkt unsere Fähigkeit, Innovationen im industriellen Maßstab voranzutreiben, indem sie eine führende Fertigungsplattform mit unserer Bauelemente-Expertise kombiniert, um fortschrittliche InP-Lösungen für den globalen Markt schneller bereitzustellen." Ansprechpartner Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com Über AIXTRON Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT, AIX-Multi-Ject, AIXTRON, Close Coupled Showerhead, EXP, EPISON, Gas Foil Rotation, HXP, HYPERION, Multi-Ject, Planetary Reactor, PVPD, STExS, TriJet Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solchezukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. Dieses Dokument liegt ebenfalls in Englische vor, bei Abweichungen geht die englische maßgebliche Fassung des Dokuments der deutschen Übersetzung vor.



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: AIXTRON SE

Schlagwort(e): Unternehmen



19.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News