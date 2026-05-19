Die bedingt durch die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus weiterhin hohen Ölpreise spielen den Herstellern von Erneuerbaren Energien nach wie vor voll in die Karten. Dies spiegelt sich auch am Kursverlauf des Energiewende-Index des AKTIONÄR wider. Besonders die Aktien von SolarEdge sowie von Energiekontor zeigten sich zuletzt in starker Verfassung. Das Wichtigste in Kürze• SolarEdge und Energiekontor setzen ihre starke Rally fort .• SolarEdge gewann binnen einer Woche mehr als 60 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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