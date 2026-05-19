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HEIDI KLUM UND LAW ROACH FEIERN MIT ADRIANA LIMA, HALSEY, STEPHEN LIBBY UND LUCIEN LAVISCOUNT DIE EINFÜHRUNG DES HOUSE OF MAGNUM



19.05.2026 / 08:05 CET/CEST

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Die meistdiskutierte Afterparty in Cannes feierte die erste Modenschau der Marke und begrüßte ein internationales Team von Designern, die die The House of Magnum Collection vorstellten.

Law Roach, der neu ernannte "Geschmacksarchitekt" von House of Magnum , war Ehrengast neben der "Muse" von House of Magnum, Heidi Klum

, war Ehrengast neben der "Muse" von House of Magnum, Heidi Klum Zu Law Roach und Heidi Klum gesellten sich Adriana Lima, Halsey und ihr Verlobter Avan Jogia, Stephen Libby, Lucien Laviscount, Barbara Palvin und Dylan Sprouse

House of Magnum Muse Heidi Klum, kam zur VIP-Afterparty mit ihrem Sohn und Model Henry Samuel Klum, der bei der ersten House of Magnum Fashion Show an diesem Tag lief. CANNES, Frankreich, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Magnum veranstaltete im Anschluss an die erste Modenschau der "The House of Magnum Collection" die House of Magnum VIP-Afterparty, bei der Prominente und Kulturschaffende aus aller Welt zusammenkamen. Law Roach, der Geschmacksarchitekt von Magnum, gab den Ton für einen Abend an, der von Mode, Handwerk und modernem Genuss geprägt war. trug einen pinkfarbenen Anzug von Ami Paris. Heidi Klum, die erste "Magnum Muse" des Hauses Magnum, kam mit ihrem Sohn Henry Samuel Klum. Ihr Kleid von Sophie Couture - schokoladenbraun mit einem dramatischen, rissigen Überzug - war eine direkte Hommage an das erste, befriedigende Knacken einer Magnum Eiscreme. Henry trug einen braunen Anzug des deutschen Designers Danny Reinke, eine Hommage an die Magnum Classic. Supermodel Adriana Lima beherrschte den roten Teppich in einem tiefblauen Kleid, während Lucien Laviscount in einem cremefarbenen Kleid mit einer sattbraunen Krawatte auftrat - eine leise Anspielung auf die Farbpalette des Hauses Magnum. Zu den meistbeachteten Gästen des Abends gehörten Barbara Palvin und Dylan Sprouse, die nur wenige Stunden nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft zur VIP-Afterparty des House of Magnum kamen. Angèle und Andy 4K moderierten die VIP-Afterparty im House of Magnum mit einer DJ-Performance, die die Veranstaltung in ein Fest des Handwerks und des modernen Genusses verwandelte. Der Abend brachte einige der größten Namen der Musikszene mit zusätzlichen Live-Auftritten und DJ-Sets von Adèle Castillon, The Blessed Madonna, Tatyana Jane und Busy P x Carlita. Das neue Magnum Signature-Sortiment - mit der kühnen Pistazie Magnum La Pistache und der lebhaften Magnum La Pêche - feierte auf der Feier sein genussvolles Debüt. Die mit viel Liebe zum Detail entworfene Produktreihe vereint köstliche Gelato-Aromen mit der kultigen Magnum-Schokolade. An diesem Tag wurden 15 atemberaubende Designs von acht internationalen Designern vorgestellt, die allererste Kollektion von House of Magnum, eine Hommage an La Pistache und La Pêche sowie an die klassischen Geschmacksrichtungen von Magnum. The House of Magnum zelebriert Design, modernen Genuss und das Handwerk hinter Magnum. Es ehrt, dass Magnum schon immer verstanden hat, dass wahrer Genuss in der Kunst liegt, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Das House of Magnum Beach ist von Mittwoch, 13. Mai, bis Freitag, 22. Mai 2026, für Vergnügungssuchende geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.magnumicecream.com/uk/stories/campaigns/magnum-lapistache-and-lapeche.html Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2982476/Magnum_Halsey_and_husband.jpg

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2982475/Adriana_Lima.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/heidi-klum-und-law-roach-feiern-mit-adriana-lima-halsey-stephen-libby-und-lucien-laviscount-die-einfuhrung-des-house-of-magnum-302775453.html



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